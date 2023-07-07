За лето в Барнауле пройдет три экскурсии на теплоходе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле летом пройдут три экскурсионные прогулки на теплоходе. Посетить такую экскурсию можно 15 и 29 июля, а также 19 августа. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Организовывать экскурсии на теплоходах будут Алтайский государственный краеведческий музей и Барнаульский речной порт. Всего пройдет три экскурсии. Ближайшая пройдет 15 июля на тему «Будни и праздники алтайского купечества». Вторая экскурсия состоится 29 июля на тему «Семь чудес поймы Оби». И заключительная прогулка запланирована на 19 августа с темой «Речное судоходство на Алтае».

Все экскурсии начинаются в 11:00. Теплоходы будут отходить от причала №1 (ул. Площадь Баварина, 8).

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