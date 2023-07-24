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НовостиПроисшествия24 июля 2023 11:10

41-летний турист из Новосибирска погиб во время отдыха на Алтае

Герман Архаров
На месте ЧП

На месте ЧП

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай погиб турист из Новосибирска, пишет региональное управление МЧС.

Все произошло 22 июля в шести километрах от села Чемал. Мужчина оступился с береговой линии реки Катунь, упал и скончался. Прибывшие на место ЧП полицейские, обнаружили труп жителя Новосибирска. Туристы был 41 год.

В МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасного поведения у воды, быть внимательными и осторожными.

Ранее мы рассказывали о том, как чувствуют себя туристы, пострадавших при взрыве газа в Яровом.