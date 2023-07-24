Пострадавших при взрыве газа в Яровом туристов перевезли в ожоговый центр

В результате ЧП пострадали пятеро туристов, в том числе трое детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Пострадавшие при взрыве газового баллончика в Яровом туристы эвакуированы в барнаульский ожоговый центр. ЧП произошло на прошлой неделе. Как стало известно «Комсомолке», их состояние пока не улучшается.

Инцидент случился на пляже 55-го причала города-курорта Яровое 19 июля. По информации следственного управление следственного комитета по Алтайскому краю, большая семья из Кемеровской области приехала на отдых. Всего отдыхающих было семеро – это и взрослые, и дети. Утром туристы готовили еду с помощью портативной газовой колонки, как вдруг подключенный к устройству газовый баллончик взорвался. Предположительно, он мог вспыхнуть из-за перегрева на солнце.

В результате ЧП пострадали пятеро туристов, в том числе трое детей. Они получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в Славгородскую центральную районную больницу в отделение анестезиологии-реанимации. Двум из пяти пострадавших оказали помощь, но не госпитализировали, а остальные (двое детей и взрослый, прим. ред.) остались в реанимации. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Как сообщили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Алтайского края, трое пострадавших продолжают получать помощь в стенах медучреждения. Накануне с помощью санавиации их перевезли в Алтайский краевой центр термических поражений.

- Состояние пострадавших продолжает оставаться стабильно тяжелым, - прокомментировали в министерстве.

Напомним, по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливают. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Алтайского края.

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