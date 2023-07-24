Cибирякам выдают по 2 млн под 4,9 % годовых

Фото: Банк «Левобережный»

Хотите сделать ремонт, обновить машину, съездить в отпуск или все сразу? Позвольте себе реализовать мечты с кредитом «На любые цели» или решите срочные незапланированные финансовые вопросы.

Фото: freepik.com

В Банке «Левобережный» кредит под 4,9 % годовых выдают на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма — от 5 тысяч до 2 млн рублей. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии.

Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9 % годовых. Рефинансирование позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в BL-Online (16+) или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в любом офисе банка. Заявка рассматривается в течение часа после предоставления документов.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). ИНН 5404154492