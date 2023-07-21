Котенок пумы из барнаульского зоопарка отправится в Новосибирск

Котенок пумы Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» передаст новосибирским коллегам котенка канадской пумы. Об этом рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

– Это девочка. Из барнаульского зоопарка она поедет в новосибирский. Она уже кушает сама и мясо и молочко. И возмущается еще, шипит и рычит. Ехать уже готова, - говорит Сергей Викторович.

Напомним, три котенка канадской пумы родились у пары Кнопы и Рони в начале июня. Сейчас им без малого уже почти два месяца и малыши вполне готовы к самостоятельной жизни.