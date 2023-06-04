Три детеныша пумы родились в Барнаульском зоопарке

Новорожденные малыши Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В семье канадских пум из Барнаульского зоопарка произошло пополнение.

Радостное событие в паре Кнопы и Рони произошло еще 2 июня, но только спустя два дня сотрудники «Лесной сказки» сообщили эту шикарную новость.

– Три крошечный котенка в нашей копилке, - рассказывают в зоопарке.

Напомним, в Пасху в «Лесной сказке» родились тигрята, а следом и львята. Малыши уже достаточно подросли и спокойно выходят на прогулку. Посетители могут наблюдать за ними.