Масштабная операция по поиску 13-летнего подростка развернулась на Алтае

Поиски ведутся в том числе с воздуха Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае развернулась масштабная операция по поиску пропавшего 13-летнего подростка. Об этом сообщает региональное МЧС.

Напомним, в регионе ищут мальчика, который 15 июля ушел из дома в Бийске и не вернулся. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Помимо сотрудников правоохранительных органов в работе по поиску мальчика участвуют десять сотрудников второго пожарно-спасательного отряда, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, волонтёры. Водолазы управления по делам ГОЧС Алтайского края ведут поиски в реке Бия.

На место происшествия из регионального МЧС прибыла группа с беспилотной авиасистемой для проведения поиска с воздуха.