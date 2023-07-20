Глава СК взял на контроль дело об исчезновении 13-летнего подростка на Алтае

15 июля в вечернее время Александр Юрьевич Плесовских 2010 года рождения ушел из своего дома в Бийске Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении 13-летнего подростка в Алтайском крае. Председатель ведомства потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

Напомним, региональный Следком возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения мальчика в Бийске. 15 июля подросток ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее ребенок из дома не сбегал.

На видео подростку 13 лет, рост - 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые темно-синие шорты, обут в черные резиновые сланцы.