Ранее несовершеннолетний из дома не уходил Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летнего подростка. Поиски пропавшего продолжаются уже пять дней, но результатов пока не принесли. В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю просят всех неравнодушных сообщить в ведомство информацию, которая поможет в розыске несовершеннолетнего.

По данным следствия, 15 июля в вечернее время Александр Юрьевич Плесовских 2010 года рождения ушел из своего дома в Бийске. По данным «Комсомолки», мальчик просто пошел погулять, беды ничего не предвещало. Однако домой в положенный час не вернулся.

- Ранее несовершеннолетний из дома не уходил, - уточнили в следственном управлении.

В ориентировке говорится, что подросток ушел в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор не установлено. После его исчезновения следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

На видео подростку 13 лет, рост - 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые темно-синие шорты, обут в черные резиновые сланцы.

Ведомство просит всех, кому что-либо известно об исчезновении несовершеннолетнего, позвонить по телефонам:

- 8(385 2) 29-80-02,

- 8-905-981-16-60

- 02.

Тем временем, в поисках мальчика участвуют и волонтеры. В соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» Алтайского края выложили фото с места поисков несовершеннолетнего. Судя по количеству комментариев, помочь в поисках решили многие неравнодушные граждане. Поиски продолжаются даже ночью.

Поиски подростка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края

Поиски подростка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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