В Алтайском крае муниципалитетам дополнительно направят почти 700 млн рублей

Деньги муниципалитеты могут направлять на решение местных вопросов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на дополнительную финансовую поддержку муниципалитетов выделят 695,8 млн рублей. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Деньги направлены в рамках программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Деньги муниципалитеты могут направлять на решение местных вопросов, в том числе и на социально-значимые проекты.

Вместе с данными средствами общий объем дотаций, направленных в этом году муниципалитетам, составляет 1 млрд 476,8 млн рублей.

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