Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика19 июля 2023 11:10

В Алтайском крае муниципалитетам дополнительно направят почти 700 млн рублей

Средства направят из краевого бюджета
Александр Коровниченко
Деньги муниципалитеты могут направлять на решение местных вопросов

Деньги муниципалитеты могут направлять на решение местных вопросов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на дополнительную финансовую поддержку муниципалитетов выделят 695,8 млн рублей. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Деньги направлены в рамках программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Деньги муниципалитеты могут направлять на решение местных вопросов, в том числе и на социально-значимые проекты.

Вместе с данными средствами общий объем дотаций, направленных в этом году муниципалитетам, составляет 1 млрд 476,8 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

65 новых автобусов закупит Алтайский край

41 из них направят в Барнаул (подробнее)