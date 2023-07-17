65 новых автобусов закупит Алтайский край

Автобус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае закупят новый общественный транспорт. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале, всего будет куплено 65 автобусов.

- Работа общественного транспорта — одно из важных направлений нашей деятельности. Его обновление — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому дополнительно пользуемся различными инструментами федеральной поддержки, - подчеркнул Виктор Томенко.

На покупку 65 единиц транспорта будет направлено 800 млн рублей. Специальный казначейский кредит уже одобрили, их дают на длительный срок (до 15 лет) и под низку ставку – всего 3%.

41 автобус с вместимостью до 100 человек планируют закупить для Барнаула. Еще пять автобусов, рассчитанных на 30-50 пассажиров, направятся в Камень-на-Оби и Горняк. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска закупят 19 автобусов на 19-25 человек каждый. Планируется, что уже в следующем году автобусы выйдут на линии.

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