с 19 июля по 1 октября будет действовать ограничение движения транспорта на участке улицы Партизанской Фото: Анна СЕМИНА

Начиная с 19 июля по 1 октября будет действовать ограничение на движение транспорта на участке улицы Партизанской. С 20 июля будет перекрыта часть улицы Песчаная. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 19 июля по 1 октября будут проходить работы на тепловых сетях по улице Партизанской от проспекта Комсомольского до здания №61. Еще два участка на этой улице будет закрыто для автомобилей с 20 июля по 4 сентября. Это участки от улицы Промышленной до здания № 9 и от здания №28 до проспекта Комсомольского.

Из-за строительно-монтажных работ с 20 июля будет перекрыта улица Песчаная. Первый этап работ от проспекта Социалистического до переулка Геблера продлится до 21 августа. С этого же дня начнутся работы на втором участке – от Геблера до Красноармейского.

При этом отмечается, что работы по улицам Партизанской, Промышленной на разных участках будут продолжаться всю осень до начала зимы.

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