В связи с перекладкой теплосети в Барнауле перекрыли улицу Брестскую

Участок перекрытия. Фото: СГК

18 июля с 10 часов в Барнауле частично перекрыли улицу Брестскую в связи с перекладкой теплосети, сообщает СГК.

Новую теплосеть протяженностью 550 метров проложат по обе стороны от пр. Ленина. Однако движение транспорта на проспекте пока не изменится, так как работы разбили на два этапа.

18 июля начался первый этап, в связи с чем закрыли два участка по всей ширине проезжей части ул. Брестской: от дома №11 до пересечения с пр. Ленина и от дома №14 также до пересечения с пр. Ленина. То есть поворот на перекрестке Ленина – Брестская по нечетной и четной сторонам невозможен.

Планируется, что один участок сети заменят до 20 августа, а на второй понадобится больше времени. Работы будут идти сразу с двух сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по Канатному проезду в Барнауле закроют до 1 августа

Отмечается, что ограничение связано с работами по устройству канализационной сети (подробнее)