Алтайский региональный центр «Мой бизнес» признан лучшим в России по вовлечению в предпринимательскую деятельность

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

Алтайский центр «Мой бизнес» был признан лучшим в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность» в рамках форума «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на форум съехались участники со всей страны.

В рамках бизнес-лагеря прошли различные дискуссии, образовательные семинары и сессии, на котором обсуждались кадры в экономике, развитие экспорта в сфере малого и среднего предпринимательства, новые возможности и так далее. Кроме того, во время форума подвели итоги премии «Мой бизнес».

Как отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, все проекты проходили жесткий отбор. А рассматривали их представители центров «Мой бизнес». В состав экспертного жюри вошли депутаты Госдумы, ректоры вузов, а также известные общественники. Из 400 были отобраны 39 проектов из 30 регионов. Победителей определили в 16 номинациях.

Справка КП

Организатором форума является Минэкономразвития России совместно с Правительством Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».