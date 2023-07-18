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НовостиПроисшествия18 июля 2023 8:44

Двое мужчин скончались после массовой поножовщины в Барнауле

Третий получил ранение руки
Александра Сапожкова
Происшествие случилось в доме на Павловском тракте

Происшествие случилось в доме на Павловском тракте

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 16 июля в доме №281 на Павловском тракте произошла поножовщина между мужчинами. Об этом сообщается в паблике «В курсе 22».

По словам очевидцев, один мужчина нанес ножевые ранения трем парням. В результате один умер прямо на месте происшествия, второй на следующий день в реанимации. Третий получил только ранение руки.

Официальных сообщений по этому поводу пока не было.

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