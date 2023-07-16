В Барнауле лось путешествовал по городским улицам

Лося повезли в лес на тележке. Фото: Минприроды АК

Ранним утром 15 июля в Барнауле на дорогах заметили сохатого «пешехода». Лесной гость разгуливал по городским улицам прямо в самом центре города, чем немало удивил горожан.

В социальных сетях жители обеспокоились: а вдруг с животным что-то случится в незнакомой и чуждой среде? Автомобиль, например, собьет. Да и неизвестно, как он себя поведет при встрече с людьми - дикие животные непредсказуемы и могут ударить копытом.

Однако все опасения были напрасными. В минприроды края рассказали, что животное быстро отловили, чтобы доставить в лес. В этом принимали участие сотрудникам ГО и ЧС, полиции, зоопарка и ветеринары. Они поймали сохатого и поместили в тележку, прицепленную к автомобилю. А чтобы не сбежал, прочно прикрепили ремнями. По пути в лес «важного пассажира» сопровождала полицейская машина.

- Выражаем благодарность за оперативное сотрудничество и слаженную работу! - поблагодарили в миниприроды края.

Сейчас с сохатым все в порядке. Фото: Минприроды АК

Лося благополучно довезли и вернули в привычную среду обитания. В городе животное не получило никаких травм.

КСТАТИ

Что делать, если вы встретили лося

- Ни в коем случае не пытайтесь с ним контактировать, - предупреждают в минприроды. - Не надо его кормить, гладить, близко фотографировать и так далее. Это дикое животное, от которого можно ожидать любого поведения. Лось может так ударить! Поэтому лучше отойти на безопасное расстояние и издалека любоваться творением природы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может так ударить!». Как вести себя, если встретишь лося на «Трассе здоровья»

На выходных на барнаульской «Трассе здоровья» в ленточном бору заметили красавца-лося. «Норматив по бегу выполнял», - пошутили в соцсетях горожане (подробнее)