Мэр Бийска проверил, как идет ремонт коммунального моста

На правой стороне моста уложен нижний выравнивающий слой асфальта. Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Глава города Бийска Виктор Щигрев проверил ход работ на Коммунальном мосту. По словам мэра, отставания от графика нет. Об этом Виктор Щигрев сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, на каком этапе сейчас находится ремонт моста. По его словам, на левой стороне моста появилось освещение, заменены трамвайные рельсы, обновлен тротуар и уложен асфальт на проезжей части. На правой стороне переправы работа идет полным ходом. Здесь только уложен нижний выравнивающий слой асфальта.

Также отмечается, что отставания в сроках выполнения работ нет. Все идет по графику.

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