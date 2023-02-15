На время ремонта коммунального моста в Бийске трамваи не будут ходить за реку

Основная нагрузка всегда ложилась на коммунальный мост Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске в 2023 году начнется ремонт коммунального моста, и его частично перекроют. При этом трамваи ходить за реку не будут, пишет «Бийский рабочий».

В городе обсуждают вопрос — как в пик турсезона будут разделять потоки при пересечении моста. В Бийске хотя и есть три моста, но главная нагрузка всегда ложилась на коммунальный. Этим летом ситуация станет еще сложнее - пробок явно не избежать.

- Мы закроем одну сторону, на другой организуем реверсивное движение со светофором, - сообщил и.о. замглавы Бийска по вопросам строительства Дмитрий Зверев.

На подъездах к городу появятся информационные баннеры, оповещение будет и на электронном табло на развязке. Задача — максимально увести на другие мосты поток туристов.

Трамваи в Заречье ходить не будут, поскольку будет проводится в числе прочего и замена путей. При этом в самом Заречье движение по ветке сохранится. Трамваи будут ходить от ул. Шишкова до Льнокомбината.