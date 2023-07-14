В Барнауле отремонтировали пять дорог по программе поддержки местных инициатив

По программе местных инициатив были заасфальтированы три дороги и две покрыты щебнем Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле закончился ремонт сельских и поселковых дорог в рамках программы поддержки местных инициатив. Было отремонтировано 5 дорог, и работы закончили раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По программе местных инициатив заасфальтировали три дороги на ул. Новой (пос. Пригородный), ул. Весенней (пос. Научный городок), ул. Солнечная (пос. Березовка). Также два участка были покрыты щебнем в поселке Борзовая Заимка: на ул. Ивкина от дома № 37 до дома №67 и на ул. Волжской.

Сумма контракта на выполнение всех работ составила 17 млн рублей. При этом все участки были сданы на 1,5 месяца раньше, чем планировалось.

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