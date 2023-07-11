Работы ведутся по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали ремонтировать сельские дороги. Работами занимается подрядная организация ООО «Мостик», сообщает мэрия.

По контракту до середины сентября подрядчик обязан отремонтировать 20 участков сельских дорог и частного сектора. Больше всего из них находится в Октябрьском районе. В Центральном районе ремонт будет проведен на пяти участках, в Железнодорожном – на четырех. Кроме того, в план работ включены по две дороги Ленинского и Индустриального районов.

Работы ведутся по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». Со списком дорог, на которых ведутся работы, можно ознакомиться на сайте городской администрации. В мэрии отмечают, что перечень участков, которые ремонтируют по программе, формируется на основании заявок горожан и их обращений в администрации районов города.