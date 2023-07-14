В Белокурихе будет построен новый стадион при поддержке местных санаториев

Губернатор осмотрел стадион во время своего визита в Белокуриху Фото: Антон ФЕДОТОВ

Жителям Белокурихи нужен хороший стадион для занятий спортом. Эту инициативу поддерживают и руководители местных санаториев. Об этом сообщили губернатору Виктору Томенко во время его визита в Белокуриху.

Губернатор вместе с директорами санаториев осмотрели старый стадион. По словам главы Белокурихи Константина Базарова, на реконструкцию объекта потребуется порядка 40 млн рублей. Часть от этой суммы готовы вложить местные инвесторы. Работы планируется начать в 2024 году.

- Стадион городу необходим — на нем и сейчас регулярно занимаются жители. Поэтому обязательно поможем и выделим средства из краевого бюджета. Но и сам город, и руководители санаториев заверили, что готовы подключиться к работе. Понимают, что хороший стадион — это дополнительное преимущество и с точки зрения привлечения на работу новых сотрудников, - подчеркнул Виктор Томенко.

Отдельно губернатор отметил, что в Алтайском крае большое внимание уделяется развитию спортивных объектов. Так, за последние 5 лет в регионе построили 30 новых и капитально отремонтировали 40 спортивных объектов.

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