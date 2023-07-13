Губернатор Томенко рассказал о газификации села Новотырышкино

Село Новотырышкино Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в селе Новотырышкино и ознакомился с программой по газификации населенного пункта.

– Есть случаи, когда газ формально до населенного пункта доведен, но в реальности им может пользоваться только небольшое количество человек. Так было в селе Новотырышкино Смоленского района, где на сегодняшний день вопрос решен, - говорит глава региона.

В этом году удалось выделить около 500 млн рублей на прокладку 60 километров сетей. Уже в скором времени природный газ появится больше чем в 900 домовладениях Новотырышкино. Это не только экологично и экономно, но и делает жизнь более комфортной даже на селе.

– А в следующем году после решения вопроса с газовой котельной дойдет очередь и до школы с детским садом. Во время сегодняшней командировки в Новотырышкино пообщался с жителями села — они довольны, специалисты помогают им оформить необходимые для подключения к газу документы, - добавляет губернатор.

Напомним, на сегодняшний день больше ста населенных пунктов Алтайского края уже подключены к природному газу. Ресурс смогли получить 360 тысяч человек. Работа по газификации региона продолжится.

Планируется построить около 1000 километров сетей. Со временем газ придет и в Славгород, и в Яровое, и в Рубцовск. Также на очереди небольшие населенные пункты в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах.

Кстати, в крае действует программа, по которой льготные категории населения (дети войны, малоимущие, ветераны боевых действий и т.д.) могут приобрести оборудование и подключить дом в газу за счет средств краевого бюджета.