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НовостиОбщество14 июля 2023 4:09

В Барнауле построят высотки вдоль новой улицы Михаила Евдокимова

Проект предполагает возведение дома в 17 этажей
Александр Коровниченко
Проект строительства многоэтажек утвердили на градосовете без замечаний

Проект строительства многоэтажек утвердили на градосовете без замечаний

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Павловском тракте, 196а, недалеко от барнаульского аэропорта, будет построен квартал многоэтажек. Они будут возведены на пересечении тракта с новой улицей Михаила Евдокимова. Об этом сообщает «Толк».

Проект предусматривает строительство трех многоэтажных домов. Два из них будут высотой в 10 этажей и еще одно здание из двух секций в 17 этажей. Разместятся они на пересечении Павловского тракта и новой улицы Михаила Евдокимова. По проекту, в доме будет 818 квартир разной площади: от студий (24 кв. м.), до евродвушек (100 кв. м.). Проживать здесь смогут около 1,5 тыс. человек.

На градосовете проект представили 13 июля. В итоге без замечаний он был принят членами совета.

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