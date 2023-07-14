Многоэтажный дом запроектировали в Барнауле на улице Гоголя

Проект будущей многоэтажки предполагает возведение здания в две блок-секции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Гоголя 242, рядом с заводом АЗА, планируется строительства многоэтажки в 15 этажей. Проект будущего дома рассмотрели на градосовете 13 июля. Об этом сообщает «Толк».

Проект будущей многоэтажки предполагает возведение здания в две блок-секции. Одна высотой 12 этажей, а вторая – 15. Фасад здания планируется облицевать керамогранитом и организовать вечернюю подсветку. Всего в доме будет находиться 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров и с числом комнат от 1 до 4.

Проект многоэтажки рассмотрели на градосовете 13 июля. Члены совета обнаружили некоторые погрешности в чертежах и высказали ряд замечаний. В итоги проект пока не одобрили и направили на доработку. Позже пройдет его повторное рассмотрение.

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