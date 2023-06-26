Завершение строительства домов с участием дольщиков обсудили в Барнауле

Заседание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства многоквартирных домов с привлечением денег дольщиков. Об этом сообщает мэрия.

Представитель застройщика Евгений Клейтановский рассказал о ситуации с домами на Папанинцев, 143, 145 и Партизанской, 76. Он отметил, что общая строительная готовность домов очень высокая, однако строительно-монтажные работы приостановили из-за отсутствия финансирования.

На Папанинцев предстоит смонтировать систему вентиляции, провести противопожарные мероприятия на встроенной подземной парковке, а также выполнить внешнее благоустройство. На Партизанской же большая часть работ связана с подземным паркингом.

Часть необходимых средств застройщик хочет выручить от реализации имущества, но рассматривают и другие способы привлечения средств.

Также обсудили строительство дома на улице Петра Сухова, 34. Как рассказал руководитель ПСИП «Сиада» Александр Соболев, готовность дома к сдаче составляет 98%.

– Процесс сдерживает затянувшаяся по времени процедура перепроектирования наземно-подземной парковки с целью снижения ее себестоимости, – отметили на заседании.

Получить заключение экспертизы планируют в первых числах июля. В эти же даты проведут еще одно заседание межведомственной комиссии.