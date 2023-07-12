Бесплатные ретро-вечеринки пройдут в Барнауле в выходные 15 и 16 июля

Дискотеки проведут в парке «Эдельвейс» и на барнаульском Арбате Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу две дискотеки в стиле 80-х пройдут 15 и 16 июля в Барнауле. Об этом сообщают организаторы мероприятия команда «Диско-80».

Первая вечеринка пройдет в парке «Эдельвейс» в субботу, 15 июля. Начало в 18:00. Все пришедшие смогут потанцевать под хиты 80-х. Организаторы заверяют, что будет полностью обновленный репертуар. Гости услышат композиции, которых раньше на дискотеках «Диско-80» не было.

А в воскресенье, 16 июля, в 17:00 на барнаульском Арбате (ул. Мало-Тобольская) пройдет «Движ-Фест», где на протяжении трех часов можно будет послушать и потанцевать под легендарные хиты все тех же 80-х.

Вход на вечеринки свободный.

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