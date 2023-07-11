Показы конкурсных работ пройдут с 18 по 21 июля Фото: Анна СЕМИНА

Организаторы «Шукшинских дней на Алтае» представили афишу кинофестиваля. Зрители смогут попасть на показы конкурсных работ совершенно бесплатно.

Специальная комиссия пропустила в финал Шукшинского кинофестиваля десять фильмов. Согласно условиям проведения конкурса полного метра, номинантов можно будет увидеть на большом экране. Причем совершенно бесплатно.

– Вход по пригласительным билетам, которые можно взять в кассах кинотеатров «Мир», «Пионер», «Премьера» концу текущей недели, - уточняют организаторы.

Показы пройдут с 18 по 21 июля включительно. Увидеть работы можно будет по следующему расписанию:

«Далекие близкие» (12+)

18 июля в 17.50 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

20 июля в 14.10 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в).

«Дневник поэта» (12+)

18 июля в 12.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

18 июля в 16.15 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

20 июля в 17.40 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).

«Доктор» (16+)

18 июля в 13.40 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

19 июля в 15.30 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

19 июля в 19.10 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

20 июля в 16.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200).

«Микулай» (18+)

18 июля в 15.30 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

19 мюля в 12.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

20 июля в 12.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в).

«Не хороните меня без Ивана» (12+)

18 июля в 11.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

19 июля в 14.20 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

21 июля в 16.40 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).

«Огород» (6+)

18 июля в 15.45 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

19 июля в 12.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

20 июля в 16.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).

«Туман» (16+)

18 июля в 14.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

19 июля в 18.40 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

21 июля в 19.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

21 июля в 18.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200).

«У самого Белого моря» (12+)

18 июля в 21.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

19 июля в 16.30 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

19 июля в 18.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

20 июля в 18.30 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200)

21 июля в 19.00 - кинозал МБУК «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района.

«Хронос» (12+)

19 июля в 14.10 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

19 июля в 16.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

19 июля в 20.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

20 июля в 20.30 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (ул. Ильи Мухачева, 200).

«Чекаго» (18+)

19 июля в 17.10 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)

19 июля в 20.20 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

20 июля в 19.20 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

21 июля в 16.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (ул. Ильи Мухачева, 200).

Афиша кинофестиваля Фото: Министерство культуры Алтайского края

Напомним, откроет XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль фильм «У самого Белого моря». 18 июля в 21.00 в кинотеатре «Мир» состоится его показ. Картину лично представит исполнитель одной из главных ролей, заслуженный артист России Борис Галкин.

Фильм рассказывает о мальчике Сане. Он воспитанник дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море. Однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят Саню на маленький остров, где он внезапно знакомится с местным «отшельником» и даже полицией. Но, главное, подросток бросит вызов самой стихии…

Открытие конкурсной программы короткометражного кино состоится также 18 июля на открытой площадке перед театром драмы. Начало в 20.30. Кроме того, показ пройдет 19 июля с 21.00 до 23.00. А в субботу, 22 июля с 10.00 до 22.00 в барнаульских кинотеатрах «Мир», «Пионер» и Премьера», а также в бийском «Воскресенье», пройдет конкурсный показ фильмов программ полнометражного и короткометражного игрового кино, документального кино, а также творческие встречи с кинематографистами.

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