Показы конкурсных работ пройдут с 18 по 21 июля
Фото: Анна СЕМИНА
Организаторы «Шукшинских дней на Алтае» представили афишу кинофестиваля. Зрители смогут попасть на показы конкурсных работ совершенно бесплатно.
Специальная комиссия пропустила в финал Шукшинского кинофестиваля десять фильмов. Согласно условиям проведения конкурса полного метра, номинантов можно будет увидеть на большом экране. Причем совершенно бесплатно.
– Вход по пригласительным билетам, которые можно взять в кассах кинотеатров «Мир», «Пионер», «Премьера» концу текущей недели, - уточняют организаторы.
Показы пройдут с 18 по 21 июля включительно. Увидеть работы можно будет по следующему расписанию:
18 июля в 17.50 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
20 июля в 14.10 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в).
18 июля в 12.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
18 июля в 16.15 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
20 июля в 17.40 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).
18 июля в 13.40 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
19 июля в 15.30 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
19 июля в 19.10 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
20 июля в 16.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200).
18 июля в 15.30 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
19 мюля в 12.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
20 июля в 12.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в).
18 июля в 11.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
19 июля в 14.20 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
21 июля в 16.40 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).
18 июля в 15.45 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
19 июля в 12.00 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
20 июля в 16.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97).
18 июля в 14.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
19 июля в 18.40 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
21 июля в 19.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
21 июля в 18.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200).
18 июля в 21.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
19 июля в 16.30 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
19 июля в 18.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
20 июля в 18.30 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200)
21 июля в 19.00 - кинозал МБУК «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района.
19 июля в 14.10 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
19 июля в 16.00 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
19 июля в 20.00 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
20 июля в 20.30 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (ул. Ильи Мухачева, 200).
19 июля в 17.10 - кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1)
19 июля в 20.20 - кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)
20 июля в 19.20 - кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)
21 июля в 16.00 - кинотеатр «Киномир-Воскресенье» (ул. Ильи Мухачева, 200).
Афиша кинофестиваля
Фото: Министерство культуры Алтайского края
Напомним, откроет XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль фильм «У самого Белого моря». 18 июля в 21.00 в кинотеатре «Мир» состоится его показ. Картину лично представит исполнитель одной из главных ролей, заслуженный артист России Борис Галкин.
Фильм рассказывает о мальчике Сане. Он воспитанник дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море. Однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят Саню на маленький остров, где он внезапно знакомится с местным «отшельником» и даже полицией. Но, главное, подросток бросит вызов самой стихии…
Открытие конкурсной программы короткометражного кино состоится также 18 июля на открытой площадке перед театром драмы. Начало в 20.30. Кроме того, показ пройдет 19 июля с 21.00 до 23.00. А в субботу, 22 июля с 10.00 до 22.00 в барнаульских кинотеатрах «Мир», «Пионер» и Премьера», а также в бийском «Воскресенье», пройдет конкурсный показ фильмов программ полнометражного и короткометражного игрового кино, документального кино, а также творческие встречи с кинематографистами.
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