Рабочие устанавливают поребрики и бордюр, ведут подготовку к асфальтированию проездов и тротуаров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле идет ремонт в 43 дворах по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Рабочие устанавливают поребрики и бордюр, ведут подготовку к асфальтированию проездов и тротуаров, установке скамеек и урн. В пяти дворах появились новые детские площадки по адресам: ул.Взлетная, 51, ул.Попова, 192, ул.Георгия Исакова, 202, 212, ул.Малахова, 68.

Также на всех адресах идут работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установка пандусов для входных групп в домах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле начали ремонтировать сельские дороги.