Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем семьи, любви и верности

С поздравлениями к барнаульцам обратился глава города Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля в России отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню памяти князя Петра и его жены Февронии в православной церкви. В этот день с поздравлениями к барнаульцам обратился глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Для каждого человека семья – центр жизни, источник душевного тепла, понимания и поддержки, - сказал Вячеслав Франк. - В дружной семье воспитывают счастливых детей, прививают правильные нравственные ориентиры, любовь к Родине, чтут традиции, закладывая основу благополучия всего общества.

Особенно глава города отметил признательность многодетным семьям и семьям, где воспитывают приемных детей. И выразил уважение супругам, которые отмечают юбилей со дня заключения брака.

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