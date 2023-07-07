Полицейские организовали фотовыставку ко Дню любви, семьи и верности

Сотрудники полиции отмечают, что выставка получилась очень теплой и душевной Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Ко Дню любви, семьи и верности полицейские организовали фотовыставку семейных снимков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На фотовыставке представлены снимки тех семей сотрудников полиции, которые отмечают в июле юбилеи семейных дат, а также молодые и многодетные семьи. Данная выставка символизирует семью как высшую ценность каждого человека.

Сотрудники полиции отмечают, что выставка получилась очень теплой и душевной. А снимки поднимают настроение и напоминают, что служба в полиции неизменно связана с семейными ценностями.

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