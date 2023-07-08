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НовостиОбщество8 июля 2023 2:40

Погода в Алтайском крае 8 июля будет теплой и дождливой

По региону возможны дожди, грозы и град
Александр Коровниченко
Местами в крае могут пройти сильные дожди, ливни и даже град

Местами в крае могут пройти сильные дожди, ливни и даже град

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае погода остается теплой, но с возможными осадками. Так, по региону могут пройти дожди, ливни и даже град. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 8 июля температура воздух составит от +24 до +29 градусов. В регионе могут пройти небольшие дожди и грозы. Синоптики отмечают, что местами дожди могут быть сильными, с ливнем и даже градом. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. При этом при грозах порывы ветра возрастут до скорости 18-23 метра в секунду.

В Барнауле 8 июля воздух прогреется до значений от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня прогнозируются дожди с грозами. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

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