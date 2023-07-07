На следующей неделе, начиная с 11 июля, синоптики прогнозируют жаркую погоду Фото: Олег УКЛАДОВ

Жара вновь придет в Алтайский край, начиная с 11 июля. А на выходных, 8 и 9 июля погода будет неустойчивой. Об этом сообщает «Толк», со ссылкой на прогнозы синоптиков.

На ближайших выходных 8 и 9 июля, в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Это связано с возможностью кратковременных дождей, ливней, гроз с градом и шквалистым ветром. При это дневные температуры будут находиться на отметках от +24 до +29 градусов.

На следующей неделе, начиная с 11 июля, синоптики прогнозируют жаркую погоду, с дневными показателями температур до +37 градусов. Предположительно, жара будет сохраняться до 16 июля.

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