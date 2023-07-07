Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета России по сельскому хозяйству

Виктор Томенко на заседании комиссии «Сельское хозяйство» Госсовета России Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Виктор Томенко провел заседание комиссии «Сельское хозяйство» Госсовета России в Казани на Всероссийском дне поля. На заседании обсуждался вопрос технического суверенитета агро-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На заседании обсуждались важные вопросы развития сельского хозяйства в стране. Это вопросы импортозамещения, поддержки аграриев и развитие отечественной сельхозтехники.

Губернатор отметил, что алтайские компании имеют все возможности, чтобы заменить иностранных производителей, которые ушли с рынка:

- Компании Алтайского края поставляют на рынок 42% плугов всех типов, более половины всех производимых борон, глубокорыхлителей, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Наладили выпуск и других видов техники, в том числе зерносушилок, - отметил Виктор Томенко.

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