Виктор Томенко рассказал о введении дополнительных выплатах медикам в Алтайском крае

В Алтайском крае вводится ежемесячная надбавка к зарплате врачам старшего возраста Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко рассказал о введении дополнительных выплат врачам старшего поколения. Это мера поддержки начнет действовать для врачей по итогам их работы за июль. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, что врачи старшего возраста занимают третью часть от всех медиков края. В их опыте, поддержке и профессионализме нуждаются как пациенты, так и начинающие медицинские работники. Поэтому вводится ежемесячная надбавка к зарплате врачам в размере 9 тыс. рублей, специалистам со средним образованием – 6 тыс. рублей. Действовать выплаты начнут по итогам работы за июль.

Виктор Томенко подчеркнул, что на Алтае действуют и другие меры региональной и федеральной поддержки медиков. Все они направлены на борьбу с кадровым дефицитом. Всего же на три года в Алтайском крае заложена сумма в 1,5 млрд рублей на поддержку медиков.

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