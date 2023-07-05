Глава Алтая рассказал, как решают проблему нехватки инженеров в крае

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале сообщил, как решается проблема нехватки инженеров. По его словам, в регионе действует губернаторская программа переподготовки инженерных кадров.

Как отметил губернатор, в настоящее время в регионе растет спрос на рабочих и инженеров, но многие предприятия испытывают дефицит специалистов, так как в этом деле важна квалификация. Программа помогает решить данную проблему.

- С ее слушателями я встретился во время рабочей поездки на «Мартику», предприятие, которое производит товары из резины и пластмассы, в том числе баки, кухонные принадлежности, горшки для цветов, детские ванночки, - отмечает Виктор Томенко.

Так, техдиректор «Мартики» Тимофей Молчанов тоже обучался по данной программе и благодаря знаниям внедрил роботизированную линию по выпуску готовой продукции. С 2021 года на переподготовку заявлялись больше 500 человек, обучение оплачивают из краевого бюджета и проводят на базе политеха, а также его филиалов в Бийске и Рубцовске в течение четырех месяц.