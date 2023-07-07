Алтайские полицейские рассказали о секретах семейного счастья

Семья Терре из Кытманово Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Накануне этого дня пары, где оба супруга служат в органах правопорядка, рассказали о своей семейной жизни. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Алтайском крае есть много семьей, где и муж, и жена несут службу в органах правопорядка. О своей работе и семейной жизни рассказали семья Беляевых из Барнаула, семья Терре из Кытманово и семья Шнурко из Родинского района.

В каждой из семей полицейских отмечалось, что работа в органах правопорядка и мужа, и жены не мешает, а наоборот скрепляет семью. Так как каждый из супругов понимает другого и всегда готов помочь. Но на первом месте всегда остается семья, ведь это тыл, поддержка и опора.

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