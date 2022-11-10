С 1 января 2023 года семьи с низкими доходами смогут оформить универсальное пособие Фото: Олег УКЛАДОВ

С января 2023 года семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети до 17 лет, смогут оформить универсальное пособие. В нашем материале - основная информация о данной мере поддержки в Алтайском крае.

Что такое универсальное пособие, кому положено?

Универсальное пособие - это единое пособие для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети до 17 лет. Его вводят на территории России с 1 января 2023 года.

- Универсальное пособие будет предоставляться с момента беременности женщины и продлится на детей от 0 до 17 лет, объединит в себя шесть действующих мер социальной поддержки, - говорит Наталья Оськина, министр социальной защиты региона.

Новое пособие объединит ежемесячную выплату на первенца до трех лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, беременным, вставшим на учет на ранних сроках, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. По словам министра, новый проект поможет создать единые требования к системам мер поддержки семей, а также упросит подачу заявлений. То есть новое пособие не заменяет ранее действующие меры поддержки, а объединяет их.

На какой срок назначается универсальное пособие?

Новое универсальное пособие, как и выплата на детей от 3 до 17 лет, назначается на 12 месяцев с месяца подачи заявления.

Какие условия предоставления универсального пособия?

Размер социальной поддержки может быть равен 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Условия предоставления пособия основаны на комплексной оценке жизненной ситуации семьи.

- То есть среднедушевой доход семьи должен быть ниже одного прожиточного минимума в регионе; семья не располагает избыточным движимым и недвижимым имуществом; не имеется существенных финансовых накоплений во вкладах, превышающих установленный размер; трудоспособные члены семьи имеют официальный доход, - отметил Наталья Оськина.

Прожиточный минимум в Алтайском крае

Для трудоспособного населения - 13504 рублей.

Для пенсионеров - 11436 рублей.

Для детей - 12676 рублей.

Как подать заявление?

Чтобы оформить универсальное пособие, нужно подать одно заявление через портал Госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования в 2023 году. Процедура совпадает с оформлением выплат на детей от 3 до 17 лет. Остальные сведения фонд запросит в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Дополнительные плюсы универсального пособия

Сейчас есть пособия на первого и третьего ребенка, на второго - можно оформить выплату из средств маткапитала. Универсальное пособие в размерах 50, 75 и 100% будет выплачиваться и на вторых детей.

В два раза станет больше пособие беременным женщинам. Его размер увеличится с 50% до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Нуждающиеся семьи смогут получать одновременно универсальное пособие и выплаты из материнского капитала.

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