Сотрудники Росгвардии пресекли нападение на таксиста в Рубцовске

Ближайший патруль оперативно задержал нарушителя порядка. Фото: Росгвардия

Вечером 6 июля в Рубцовске в районе привокзальной площади мужчина угрожал таксисту ножом. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали полиции. Об этом сообщают в Росгвардии.

6 июля около полуночи мужчина 1997 года рождения в районе привокзальной площади обратился к таксисту с просьбой его довести. Водитель отказался, так как усомнился в платежеспособности молодого человека. На этой почве возник конфликт. Молодой человек достал нож и стал угрожать таксисту ножом.

Очевидцы сообщили о происходящем в Росгвардию. Ближайший патруль оперативно прибыл на место и задержал нарушителя порядка. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

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