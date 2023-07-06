Житель Алтая по инструкции мошенников ворвался в банк и взорвал фейерверк

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июля в Бийске мужчина ворвался в отделение банка и взорвал фейерверк. Как сообщает источник «КП»-Барнаул», на такой шаг его могли подтолкнуть аферисты.

Со слов источника, 40-летний мужчина пострадал от дистанционных мошенников и потерял 150 тысяч рублей. После этого мужчина пришел в отделение известного российского банка на улице Васильева и взорвал фейерверк в коробке. Персонал банка нажал тревожную кнопку, на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Пиромана задержали. Пострадал ли кто-то в ЧП - неизвестно.

При каких обстоятельствах мужчина был втянут в ловушку мошенников и зачем пошел в банк с пиротехникой – пока точно неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, за неделю это уже второй случай нападения на банки. Ранее в Рубцовске телефонные мошенники развели 72-летнего пенсионера почти на два млн рублей, а затем сказали мужчине, что во всем виноваты сотрудники банка – якобы они сливают аферистам персональные данные клиентов. Также они ввели его в заблуждение, сказав, что в России разрешили безнаказанно творить самосуд над мошенниками. Один из преступников позвонил пенсионеру по видеосвязи, подговорил его взять оружие и направиться в банк, чтобы потребовать полмиллиона рублей. Там жертва злоумышленников пару раз выстрелил в воздух и ушел. В результате происшествия никто не пострадал. По факту разбоя полиция возбудила уголовное дело.

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