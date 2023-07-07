В Алтайском крае спасли женщину из горящего дома

Пожар в селе Кытманово Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В алтайском селе Кытманово произошел пожар в частном доме. Из горящего здания пожарными была спасена женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

6 июля в селе Кытманово по улице Октябрьская загорелся частный дом. На вызов опреативно прибыли 2 машины МЧС и 4 человека личного состава, а также добровольная пожарная команда Кытмановского элеватора.

Огонь был быстро потушен. Из горящего дома через окно удалось спасти женщину 1961 года рождения. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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