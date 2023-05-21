В частном секторе на улице Юрина в Барнауле произошел пожар

Уничтожена баня и повреждена крыша частного жилого дома Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел пожар в частном секторе на улице Юрина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- Огонь ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате происшествия уничтожена баня и повреждена крыша частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На пожаре пострадала женщина 1971 года рождения. Она отравилась продуктами горения, ее госпитализировали.

Причина пожара выясняется.