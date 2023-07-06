В Барнауле открылась мощная выставка «Сибирь — XIII», собравшая очередь

Экспозиция «Сибирь — XIII» занимает 4 тысячи квадратных метров и включает около 1,5 тысячи произведений искусства Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июля в Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII», за проведение которой шла конкуренция среди многих городов.

- Мы не ошиблись, отдав право принимать эту выставку Барнаулу, потому что организация проекта прошла на самом высоком уровне, - отметил председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, приехавший в эти дни на Алтай.

В экспозиции, занимающей четыре тысячи квадратных метров, представлены 1500 произведений искусства 713 художников из 11 регионов Сибири. Это живопись, графика, скульптура, декоративное, монументальное, храмовое и театрально-декорационное искусство.

Несмотря на то, что выставка открывалась в будний день, в рабочее время у Титов-Арены столпилась очередь.

- Я испытала чувство гордости за барнаульцев, за свой город,- поделилась впечатлениями детская писательница Ирина Цхай. - Выставка масштабная, я непременно приду еще раз, в выходной день – не успела посмотреть всю экспозицию. Она охватывает все виды и направления художественного творчества. Меня лично впечатлили гобелены: диптих ручного ткачества из конский волоса, работы из шерсти и льна, резьба по камню, необычные по сюжету объёмные фигуры из бересты, перечислять можно очень долго!

«Радуется сердце», «много -много вдохновения», « в каждой картине своя душа» - это все из отзывов первых посетителей выставки в сетях.

«Сибирь — XIII» будет работать в Барнауле до 28 июля ежедневно с 11.00 до 19.00. Гостей ждут экскурсии-лекции, искусствоведческие чтения и демонстрационные мастер-классы по живописи, акварели, скульптуре, каллиграфии и по аэрографии. Вход на выставку и все мероприятия проекта будет бесплатным.

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В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII» Фото: Олег УКЛАДОВ

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