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НовостиОбщество7 июля 2023 2:44

В Барнауле пьяный водитель уходил от погони ДПС и снес фонарный столб

Происшествие случилось ночью 7 июля
Александр Коровниченко
Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС о остановке

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС о остановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 7 июля в Барнауле пьяный водитель решил скрыться от сотрудников ДПС и снес фонарный столб. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Как сообщается, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. В итоге началась погоня. Как сообщают очевидцы, долго преследование не продолжалось. Пьяный водитель врезался и снес фонарный столб на перекрестке улиц 80-й гвардейской дивизии и Эмилии Алексеевой.

После столкновения ночной автогонщик был задержан. О том, получил ли водитель травмы, не сообщается.

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