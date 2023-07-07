В Барнауле пьяный водитель уходил от погони ДПС и снес фонарный столб

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС о остановке Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 7 июля в Барнауле пьяный водитель решил скрыться от сотрудников ДПС и снес фонарный столб. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Как сообщается, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. В итоге началась погоня. Как сообщают очевидцы, долго преследование не продолжалось. Пьяный водитель врезался и снес фонарный столб на перекрестке улиц 80-й гвардейской дивизии и Эмилии Алексеевой.

После столкновения ночной автогонщик был задержан. О том, получил ли водитель травмы, не сообщается.

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