В Барнауле пьяный водитель уходил от погони ДПС и снес фонарный столб

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС о остановке
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ночью 7 июля в Барнауле пьяный водитель решил скрыться от сотрудников ДПС и снес фонарный столб. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Как сообщается, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. В итоге началась погоня. Как сообщают очевидцы, долго преследование не продолжалось. Пьяный водитель врезался и снес фонарный столб на перекрестке улиц 80-й гвардейской дивизии и Эмилии Алексеевой.
После столкновения ночной автогонщик был задержан. О том, получил ли водитель травмы, не сообщается.
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