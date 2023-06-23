Страшная массовая авария с возгоранием произошла на Павловском тракте в Барнауле

Авария случилась на пересечении с ул. Шумакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 июня на Павловском тракте в Барнауле произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в паблике «В курсе 22».

Они написали, что ДТП на пересечении с ул. Шумакова было страшным. На кадрах видно, что в аварии участвовали как минимум три машины, и все получили серьезные повреждения. При этом одна из них задымилась. Тушили возгорание, по все видимости, сами участники аварии.

О том, пострадали ли в ДТП люди, не известно.

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