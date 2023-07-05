Дикого лося вновь заметили в районе барнаульских новостроек

В очередной раз животное заметили по проезду Северный Власихинский Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже несколько раз видели лося в районе новостроек. Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», в очередной раз животное заметили по проезду Северный Власихинский.

- Вот так, утром смотришь в окно, а тут - лось. Сегодня утром по адресу проезд Северный Власихинский, 92 около лесопосадки опять был замечен лось, - пишет автор поста.

Барнаульцы не исключают, что это тот же лось, что и был замечен там ранее. В комментариях предположили, что он мог выйти к людям из-за лесных пожаров.

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