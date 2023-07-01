Пять человек спасли на пожаре в Бийске

На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 1 июля в Бийске произошел пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 8 человек и спасли еще 5. Об этом пишет региональное управление МЧС.

В одной из квартир дома на улице Пугачева горели вещи, был сильный дым. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли 5 человек и эвакуировали еще 8 жильцов.

Пожар потушили на площади 10 «квадратов». Всего на месте ЧП работали 18 человек, использовали 3 автоцистерны и автолестницу.

Ранее мы писали, что на пожаре в доме в барнаульском поселке Центральный спасли 8 человек.