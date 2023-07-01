8 человек спасли из дома на пожаре в Барнауле

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поздно вечером 30 июня на пожаре в барнаульском поселке Центральный спасли 8 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир трехэтажного дома на улице Мира. Из задымленных помещений на свежий воздух вывели 8 человек, из них троих жильцов - по трёхколенной лестнице.

На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горели вещи. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте ЧП работали 17 человек личного состава, использовали 4 автоцистерны.