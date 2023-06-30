Уголовное дело завели на любителя собачатины из Алтайского края

В ролике парень признался, что просто любит мясо Фото: Анна СЕМИНА

Правоохранительные органы Алтайского края провели проверку по фактам жестокого обращения с животными и завели на любителя собачатины из Панкрушихинского района уголовное дело.

Речь идет о 21-летнем молодом человеке из села Панкрушиха. 24 июня стало известно о том, что он убил свою собаку, чтобы съесть. Ролик об этом он лично записал и опубликовал в сети. Его увидела одна гражданка и обратилась в полицию.

– По поручению прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки, - сообщили 30 июня в прокуратуре края.

Ход расследования находится на контроле территориального прокурора.