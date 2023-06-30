Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в алтайских мессенджерах и пабликах распространилось жуткое видео: на кадрах молодой мужчина утверждает, что убил свою собаку и съел её после этого. Что известно о происшествии – в материале «Комсомолки».

- Ты сама сказала: «Кто чем занимается?». Я говорю: «Ну вот, ем собаку». Она сказала «Ты не можешь меня зарезать». Ну, она меня на слове поймала, я ей [вонзил] в сердце нож. Она сразу очухалась, точнее, откинулась. Я не живодер, я просто люблю кушать мясо. Вот как-то так, - рассказывает некий Алексей Жигулин в одном из телеграм-каналов своего района.

Далее следует аудисообщение, в котором этот же мужчина утверждает, что все произошло в селе Панкрушиха Панкрушихинского района. Там же он оставил свой номер телефона для тех, кто хочет купить себе животное.

- Покупаем собак недорого, - гласит голос в аудиозаписи.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по данному сообщению сейчас проводят проверку. По предварительным данным, случай произошел еще 24 июня. Житель одного из сел Панкрушихинского района 2002 года рождения зарезал принадлежащую ему собаку и выложил видео в мессенджер. 29 июня одна гражданка увидела страшные кадры живодерства и обратилась в отделение полиции по Панкрушихинскому району МО МВД России «Хабарский».

- На место выехала следственно-оперативная группа. С гражданином работают и выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в краевом управлении полиции.

Предварительно известно, что ранее мужчина не был судим. Некоторые подписчики в соцсетях усомнились в его вменяемости, так как слишком спокойно и даже весело он рассказывает о том, что натворил. Так это или нет – станет известно в ходе проверки. Позднее полиция примет процессуальное решение.

Напомним, аналогичный скандал произошел в Алтайском крае в 2020 году. Тогда жители деревни Зеленая Дубрава Рубцовского района рассказали о местной жительнице, которая пускает щенков на мясо, а затем питается ими. Происшествие получило огласку после того, как сосед женщины тайком снял на видео, как она убивает и разделывает собак. Затем данный ролик он показал полицейским. Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными». Причем местные жители утверждали, что садистка убивала собак не впервые – страшные вопли животных были слышны на всю округу. Сама же пенсионерка утверждала, что ест собачатину, так как считает это мясо полезным для здоровья.

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