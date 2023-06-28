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НовостиЭкономика28 июня 2023 12:20

Виктор Томенко провел встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

Встреча прошла на агрофоруме «День сибирского поля».
Александр Коровниченко
Встреча Дмитрия Патрушева и Виктора Томенко. Скриншот видео из телеграм-канала Виктора Томенко

Встреча Дмитрия Патрушева и Виктора Томенко. Скриншот видео из телеграм-канала Виктора Томенко

В ходе беседы Виктор Томенко обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым развитие агропромышленного комплекса в Алтайском крае. Встреча прошла в рамках агрофорума «День сибирского поля». Об это Виктор Томенко сообщил в своем телеграм-канале.

На встрече обсуждался ряд важных вопросов, касающихся развития аграрного сектора экономики в Алтайском крае. Виктор Томенко отметил, что Алтайский край – это ключевой аграрный регион страны, и развитие агропромышленного комплекса поддерживается государством. К примеру, в этом году на это выделено 2,8 млрд рублей.

Ключевая тема разговора относилась к вопросу улучшения жизни на селе. Виктор Томенко рассказал министру о введение алтайского сельского стандарта, в рамках которого улучшается инфраструктура сел Алтая, строятся и ремонтируются больницы, школы, дороги и привлекаются новые специалисты. Также губернатор отметил, что край заинтересован в участии в федеральной программе по созданию сельских агломераций. Для этого уже готовятся необходимые документы.

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